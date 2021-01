Alarm om mistænkelig pakke på vaccinefabrik er afblæst

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En mistænkelig pakke, som tidligere onsdag blev fundet på en fabrik i Wales, der arbejder for vaccineproducenten AstraZeneca, er ikke længere til fare for nogen.

Det oplyser fabrikken Wockhardt.

Det fremgår ikke klart, om pakken på noget tidspunkt har udgjort en risiko.

»Vi kan bekræfte at undersøgelsen af den mistænkelige pakke, som blev modtaget i dag, er blevet afsluttet, lyder det i en erklæring fra fabrikken.

Den mistænkelige pakke betød, at fabrikken blev delvist evakueret. Både politi og sprængstofeksperter blev tilkaldt.

»Vejene i området er lukket, og vi anmoder alle om at holde sig på afstand, lød det tidligere fra politiet.

En talskvinde for Wockhardt, der bearbejder vaccinen for AstraZeneca på fabrikken i Wrexham, bekræftede over for det tyske nyhedsbureau dpa, at der blev slået alarm, da pakken blev opdaget.

»Vi fik besked på at foretage en delvis evakuering, mens sagen bliver efterforsket, sagde talskvinden, som understregede, at de ansattes sikkerhed gik forud for alt andet.

Virksomheden drives af Wockhardt UK. Den har kapacitet til at levere såkaldt fill-and-finish for AstraZeneca. Det handler om at fylde vaccine i hætteglas og at pakke nåle til vaccinationer.

AstraZeneca har lovet Storbritannien at levere 100 millioner doser vaccine mod covid-19. Det er en vaccine, som er udviklet af universitetet i Oxford.

Selskabet er lige i disse dag i strid med EU-Kommissionen, der raser over, at det svensk-britiske medicinalselskab har nedskåret de forventede leverancer af vaccine til EU.

/ritzau/Reuters

ritzau