Putin har forvandlet sin værste fjende til folkehelt for et voksende antal russere

Mindre end to døgn efter de værste protester i årevis mod hans regime har Vladimir Putin løsnet øverste knap i skjorten og sidder tilbagelænet i sin snedækkede residens uden for Moskva. Han holder videomøde med studerende fra russiske universiteter, som har fået lov at stille spørgsmål til deres præsident. Putin smiler venligt til den store skærm på det blanke bord.

En studerende har set den film på YouTube, hvori Putin kaldes verdens mest korrupte mand og anklages for at have opført en ekstravagant luksusejendom ved Sortehavet. Nu vil han vide, om det er rigtigt, at Putin »ejer et palads ved Gelendsjik«.

Desværre har han kun set nogle klip fra den spillefilmlange video, svarer Putin, for han er er en travl mand. Men slår så fast:

»Intet af det, der bliver opgivet som min ejendom, tilhører eller har nogensinde tilhørt mig eller min nære familie. Aldrig«.