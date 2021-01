Læs det åbne brev til Wall Street: »Jeg vil gøre det her så smerteligt for jer, som jeg kan«

Nedenfor er et åbent brev, som en anonym amatør-spekulant har lagt ud på den sociale platform Reddit for at forklare sin børskamp mod nogle af Wall Streets kæmper – og med den hensygnende detailkæde Game Stop som omdrejningspunkt:





Jeg var i mine tidlige teenageår under den økonomiske krise i 2008. Jeg kan tydeligt huske de enorme konsekvenser, som Wall Street-folkenes hensynsløse handlinger havde på mit eget og mine nærmestes liv. Jeg var heldig – mine forældre var kloge og forsigtige og en lille smule paranoide, og de havde opbygget et forråd af madvarer. Da krisen ramte vores familie, kunne vi beholde vores lille hus, men vi levede af pandekagemix og mælkepulver og bønner og ris i et år. Lige siden har mine forældre haft et forråd af mad, og de sørger for at holde det ved lige.

Folk tæt på mig, mine venner og min udvidede familie, var ikke nær så heldige. Mine tante flyttede ind hos os og betalte den smule, hun var i stand til, i husleje, mens hun forsøgte at finde arbejde. Ved I, hvordan tomatsuppe lavet af små ketchupposer fra skolens kantine smager? Det var mine venner nødt til at finde ud af.

Et års tid efter krisens lavpunkt havde min far stabiliseret familiens indtægter, og for at hjælpe andre hyrede han mine venners fædre til at udføre småjob hjemme hos os. En af dem byggede et skab i vores gæsteværelse. En anden omlagde vores have. Jeg vil altid være stolt af mine forældre, fordi de i en nødsituation, hvor deres egne penge stadig var små, var betænksomme og gavmilde nok til at hjælpe dem, der virkelig havde brug for det.