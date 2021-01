Stenrig judopartner kommer Putin til undsætning

En sag om, hvem der ejer en dyr ejendom i Rusland, har fået massiv omtale og har været med til at holde store demonstrationer i gang mod den russiske præsident, Vladimir Putin.

Den fængslede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj har lagt en to timer lang video på nettet om ejendommen. Den bliver omtalt som et paladslignende luksushus ved den russiske sortehavskyst.

Ifølge Navalnyj tilhører huset Putin.

Den russiske regering har udtalt, at huset tilhører forretningsfolk, men har ikke navngivet ejeren eller ejerne.

Lørdag er Putins nære ven og judopartner Arkadij Rotenberg kommet på banen. Han siger, at huset tilhører ham, og at han har købt det for to år siden.

»Nu er det ikke længere nogen hemmelighed, jeg er den begunstigede«, siger Rotenberg i en video fra det russiske netmedie Mash.

Han har ikke umiddelbart fremlagt et skøde eller anden dokumentation.

Står på USA’s og EU’s sanktionsliste

Rotenberg regnes som en af Ruslands rigeste. Han er også omfattet af EU’s og USA’s sanktioner på grund af konflikten i Ukraine.

Præsidenten afviste tidligere på ugen, at ejendommen tilhører ham eller nogen i hans nære familie.

Lørdag var det ventet, at Navalnyjs tilhængere igen ville demonstrere mod Putin. Russisk politi har spærret flere gader af i hovedstaden, Moskva. Men lørdag aften var der endnu ikke meldinger om større protester.

For en uge siden blev over 4000 mennesker anholdt for at demonstrere, viser tal fra den uafhængige observatør OVD-Info.

Ud over at være en fremtrædende skikkelse i den russiske opposition er Navalnyj også stifter af organisationen FBK, der efterforsker korruption i Rusland.

Han sidder fængslet i foreløbig 30 dage for at have overtrådt reglerne for prøveløsladelse.

Reglerne skal være overtrådt i den periode, hvor han var indlagt på et tysk sygehus til behandling for en alvorlig forgiftning, som han beskylder Putins styre for at stå bag.

Navalnyj risikerer flere års fængsel i sagen. Selv mener han, at den er politisk motiveret.

ritzau