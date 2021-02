Kina overvejer lige nu, om det er værd at tage en diplomatisk krise med Danmark

Det har ikke skortet på store begivenheder de seneste dage. Dansk VM-sejr i håndbold. En kommende rigsretssag mod Inger Støjberg. Ballade hos De Radikale og et militærkup i Myanmar.

Men i Udenrigsministeriet har embedsmændene sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lige nu øjnene stift rettet mod en helt anden sag, der har potentiale til at kaste Danmark ud i en omfattende diplomatisk krise.

I Hongkong vil myndighederne indlede en strafferetslig efterforskning mod de to folketingspolitikere Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk, fordi de sidste år gjorde det muligt for demokratiforkæmperen Ted Hui at flygte fra Hongkong til Danmark ved henholdsvis at udstede en invitation til et besøg på Christiansborg og opstille et falsk mødeprogram. I Hongkong var Ted Hui anklaget for ni lovovertrædelser i forbindelse med sin kamp for mere demokrati og var kun løsladt mod kaution.

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad myndighedernes efterforskning vil munde ud i, men Udenrigsministeriets store bekymring er, at efterforskningen vil ende med, at Hongkong udsteder en international arrestordre mod de to danske folketingspolitikere for at få dem udleveret og stillet for en domstol.