Direktøren, der skulle beskytte EU mod corona: »Det er jo de samme redskaber, vi brugte i middelalderen mod pesten, og jeg er ikke sikker på, at folk ville have accepteret det«

I EU var man var ikke godt nok forberedt på en pandemi som covid-19, erkender kvinden, der står i spidsen for EU’s fælles forsvar mod udbrud af smitsomme sygdomme. Tyske Andrea Ammon er direktør for EU-styrelsen ECDC, der overvåger, koordinerer og rådgiver EU-landene angående mulige og faktiske epidemier, og det har ikke været en enkel opgave det seneste år.

Ud over at mange lande til at begynde med helt åbenlyst fejlvurderede coronapandemiens potentiale, så har landene i unionen ageret vidt forskelligt og med vidt forskellige resultater. Mens nogle lande kan aflæse en markant overdødelighed i statistikkerne for 2020, er andre sluppet mildere igennem, men samlet set er EU et af de hårdest ramte områder i verden målt på dødsfald per indbygger.

»Man skal huske på, at det var en helt ny virus. Der var ingen viden. Vi vidste ikke, hvordan den ville udvikle sig. Mange er gode til at være bagkloge: I skulle have gjort det ene, I skulle have gjort det andet. Men det, vi i dag synes er acceptabelt med nedlukninger, masker og krav om fysisk distance, er jo de samme redskaber, vi brugte i middelalderen mod pesten, og jeg er ikke sikker på, folk ville have accepteret det, hvis vi foreslog det dengang«, siger Andrea Ammon over en Skype-forbindelse fra hovedkvarteret i Stockholm-forstaden Solna.

Der kan også være mange forklaringer på overdødeligheden i EU, og i ECDC forsker man på livet løs for at finde svar, der kan hjælpe EU med både at komme igennem den nuværende situation og ruste os bedre, hvis nye pandemier vil finde vej til Europa, hvilket eksperter forventer.