Svenske regioner tager vaccinepause på grund af bivirkninger

To svenske regioner har midlertidigt indstillet brugen af AstraZeneca-vaccinen som følge af et uventet højt antal personer med milde bivirkninger.

Det skriver SVT - den svenske pendant til DR i Danmark.

Den ene region er Sörmland, hvor omkring 100 ud af 400 vaccinerede hospitalsansatte har oplevet bivirkninger som eksempelvis feber.

Årsagen til den midlertidige vaccinepause er blandt andet, at regionen ikke ønsker at løbe ind i for mange sygemeldinger på samme tid.

»Vi stopper, dels fordi vi skal have undersøgt det her, men også fordi vi ikke ønsker at få en for presset personalesituation«, lyder det fra Magnus Johansson, der er medicinansvarlig i regionen, til SVT.

Større antal bivirkninger end forventet

Den britisk-svenske virksomhed AstraZeneca beklager ifølge SVT den relativt høje andel af vaccinerede, der oplever bivirkninger.

»Det er ikke godt. Der virker til at have været en større andel med bivirkninger, end hvad vi havde forventet. I studier har vi set omkring ti procent vaccinerende få disse bivirkninger«, siger Andreas Heddini, medicinsk chef for AstraZeneca i Norden, til SVT.

»Men typen af bivirkninger er forventet, og vi er nu i tæt dialog med regionerne for at forstå, hvad der er sket«, siger han.

Flere lande - herunder Danmark, Norge og Sverige - anbefaler, at man ikke bruger AstraZeneca-vacciner på personer over 65 år. Årsagen er, at effekten ikke menes at være tilstrækkeligt dokumenteret for den aldersgruppe.

Onsdag meddelte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) dog, at vaccinen også anbefales til brug på personer over 65 år.

AstraZeneca vurderes at være cirka 60 procent effektiv mod coronavirus, hvilket er noget lavere end vaccinerne fra Pfizer/Biontech og Moderna. Det er de to andre vacciner, der er godkendt i Danmark.

Til gengæld skal Astrazeneca-vaccinen ikke holdes lige så kold som de to andre, hvilket gør den væsentligt lettere at opbevare og transportere.

ritzau