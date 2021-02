Efter rigsretten hober nye sager og politiske udfordringer sig op for Trump

Nye udfordringer og potentielt farlige sager hober sig op for Donald Trump, når støvet lægger sig efter rigsretssagen mod ham. Den fortsætter lørdag til trods for, at både anklagere og forsvarere har holdt deres afsluttende indlæg, men i sidste øjeblik krævede flere senatorer et vidne indkaldt.

Panikken brød ud, da flere advokater havde forladt Kongressen, men efter et kort møde blev demokrater og republikanere enige om at opgive afhøringen af nye vidner, hvorefter der var klar til afstemning om en eventuel domfældelse.

Senatorerne ønskede at få afklaret et vigtigt punkt, nemlig påstanden om, at den tidligere præsident i en dramatisk telefonsamtale med den republikanske gruppeformand Kevin McCarthy under stormen på Kongressen 6. januar havde givet udtryk for sympati med uromagerne, som Kevin McCarthy bad præsidenten om at stoppe.

Ifølge det potentielle vidne, Jaime Herrera Beutler, der er demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus, slog præsidenten opfordringen til at appellere til sine tilhængere hen.

»Nå, Kevin, det lader til, at de folk er mere rasende over valget, end du er«, havde præsidenten svaret den loyale Trump-støtte. Vidnet hævder, at Kevin McCarthy selv refererede samtalen over for hende, og flere medier har hørt en tilsvarende version fra Kevin McCarthys medarbejdere.