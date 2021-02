Han troede, at han var endt i kæmpe gæld og begik selvmord: Nu sagsøger familien

730.000 dollars stod der i minusfeltet.

Det svarer til 4.474.821 danske kroner, og er det beløb, den kun 20-årige amerikaner Alexander Kearns så på sin investeringskonto, inden han gik i panik og tog sit eget liv.

Men i virkeligheden skyldte Kearns ingen penge, og den gæld han panikkede over, var en misforståelse.

Nu sagsøger hans familie investeringsplatformen, Robinhood, for at lokke uerfarne investorer som deres søn til at foretage risikable investeringer og lån uden at give den nødvendige vejledning.

»Robinhood har designet sin handelsplatform til at ligne et videospil for at tiltrække unge brugere og minimere udseendet af den virkelige verdensrisiko«, står der i anklageskriftet fra familien Kearns.