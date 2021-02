FN bekymret: Israel holder vaccine til palæstinensere tilbage

Netanyahu-regeringen overvejer lige præcis, om den kan bruge palæstinensernes behov for vaccine til at presse Hamas-bevægelsen i Gaza-striben.

Zvi Hauser, formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Israels parlament, Knesset, sagde mandag, at Israel som minimum skal kræve klar besked om de to israelere, Hisham al-Sayed og Avera Mengistu, som menes tilbageholdt af magthaveren i Gaza, Hamas-bevægelsen. Eller åbent erklære, at Israel vil holde vacciner tilbage, medmindre Hamas udleverer de to israelere og frigiver de jordiske rester af to soldater, som blev dræbt i Gaza under krigen i 2014.

Det lyder både kriminelt og skamløst, svarede Ofer Cassif, medlem af Knesset for den venstreorienterede Fælles Liste. Det skriver Jerusalem Post.