WHO's forskere tvivler på, at coronavirus stammer fra Wuhan

Et hold af forskere fra verdenssundhedsorganisationen WHO arbejder med en antagelse, der kan rokke fundamentalt ved hele debatten om coronapandemiens udbrud.

Forskerne afsluttede i denne måned et besøg i den kinesiske by Wuhan, hvor de skulle lede efter kilden til coronaudbruddet i slutningen af 2019. Blandt disse forskere er den dominerede hypotese nu, at virussen først opstod i flagermus i enten Sydkina eller i lande i Sydøstasien og derefter sprang over i et andet dyr og videre over i mennesker.