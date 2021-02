Stormagter giver ekstra milliarder i global vaccinestøtte

Syv af verdens førende industrilande, der er forsamlet i G7, er fredag blevet enige om at afsætte yderligere milliarder til et globalt vaccineprogram.

Det fremgår fredag af en udtalelse fra landenes ledere.

G7, der består af USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada, forpligter sig til at bidrage med i alt 7,5 milliarder dollar for at sikre vaccination af borgere i verdens fattigste lande.

Det svarer til godt 45 milliarder kroner.

Det er Verdenssundhedsorganisationen WHO’s tiltag ACT-A og Covax, der får en milliardindsprøjtning fra de syv lande.

»Efter nye økonomiske forpligtelser på 4 milliarder dollar til ACT-Accelerator og Covax bidrager G7 nu samlet set med 7,5 milliarder dollar«, lyder det.

ACT-A beskriver et globalt samarbejde under WHO, hvis formål er at få nedkæmpet coronapandemien. Covax er indsatsen for at få vaccineret borgere også i fattige lande - og ikke kun i den rigeste del af verden.

Den norske udviklingsminister, Dag-Inge Ulstein, er blandt formændene for ACT-Accelerator. Han siger, at G7’s bidrag giver håb for fattige lande.

»Det her er en dag fyldt med håb. Endelig tager verdens ledere det ansvar, som vi har brug for, hvis vi skal stoppe pandemien«.

»Det betyder, at også lande i den fattige del af verden kan gå i gang med at planlægge begyndelsen på en vej ud af krisen«, siger Dag-Inge Ulstein til det norske nyhedsbureau NTB.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, siger fredag, at eventuelt britisk vaccineoverskud vil blive sendt til fattigere lande.

»Vi bliver nødt til at sørge for, at hele verden er vaccineret. Det her er en global pandemi, og det hjælper ikke noget, at ét land er foran et andet. Vi bliver nødt til at bevæge os fremad sammen«, siger han.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger i tråd med Johnson, at deling af vacciner er »et spørgsmål om at være fair«.

Hun forsikrer dog samtidig, at EU også husker sig selv.

»Vi har også en forpligtelse over for vores egne borgere«, siger hun.

ritzau