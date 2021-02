Danskere i Israel: Vaccinepas giver liv i gaderne

Israelere, som har fået begge stik af coronavaccinen, kan søndag gå rundt som mere frie borgere, end de har været vant til. Et grønt vaccinepas gør det muligt at tage til koncert, på hotel eller tage en svømmetur i den nærmeste pool.

Og det vækker begejstring blandt den største del af befolkningen, fortæller Anne Dorte Riggelsen, der er Danmarks ambassadør i Israel. Hun har hovedsæde i Tel Aviv og kan søndag berette om lidt mere liv i gaderne, end der har været det sidste lange stykke tid.

»Her ved den første åbning af det civile samfund kan man se et andet gadebillede, hvor butikkerne er åbne, og hvor folk er ude«, siger hun.

Israel er det land i verden, som er længst fremme med vaccinationer. Omkring halvdelen af befolkningen har fået enten et eller begge stik med en vaccine.

Ifølge Anne Dorte Riggelsen er vaccinepasset bredt set taget godt imod af befolkningen.

»Befolkningen er utroligt lettede over, at man nu er gået ind i det, sundhedsministeren kalder den første fase af genåbningen«, siger hun.

Hun mener dog, at en genåbning, der baserer sig på vaccination, kan føles invaderende for dem, som ikke ønsker at få den.

Trætte af nedlukning

Samme stemning opfanger Jotam Confino. Han er dansk-israeler og arbejder som journalist på den israelske avis Haaretz. Han oplever overordnet, at folk er begejstrede for, at vaccinepasset muliggør en genåbning.

»Folk har været enormt trætte af de lockdowns, landet har været under, og som har ramt meget hårdt økonomisk. Også hårdere end i Danmark, fordi dem, der har mistet deres arbejde, har stået uden nogen form for hjælp fra regeringen«, siger han.

Dog, mener han, er landets premierminister Benjamin Netanyahus retorik omkring vaccinationen skarp. Og dem, der af den ene eller anden grund ikke vil have stikket, bliver indirekte tvunget til det alligevel.

»Han har indikeret, at det at få vaccinen ikke er et valg. På den måde bliver dem, der ikke vil have den, hængt ud og shamet«, siger han.

Og presset kommer helt ud på arbejdspladser, som presser deres ansatte til at få vaccinen, beretter Jotam Confino.

»De kører samme linje som regeringen. Man skal vaccineres, og hvis man ikke vil, skal man have en god grund til hvorfor«.

ritzau