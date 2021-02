Efter vaccinesucces og lang nedlukning åbner det britiske samfund igen

Der er lys forude for briterne. Coronanedlukningen af samfundet, som har været håndhævet siden november, bliver langsomt lempet. Første skridt bliver skolerne, som i England kan slå dørene op igen 8. marts.

Mandag eftermiddag informerede Boris Johnson Underhuset om planerne for de kommende måneders genåbning af samfundet. Premierministeren kalder det »den køreplan«, der vil guide briterne til at »genvinde vores frihed«.

»Målet er vitterlig i sigte, og et jammerligt år vil vige for et forår og en sommer, der vil være meget anderledes – og uforligneligt bedre end det billede, vi ser omkring os i dag«, sagde Boris Johnson.

Det er ikke mindst Storbritanniens succesfulde vaccineudrulning, som nu tillader en gradvis genåbning. Omkring en tredjedel af alle voksne i Storbritannien har nu fået første stik med en coronavaccine. I midten af april vil alle briter over 50 år ifølge planen have modtaget tilbud om et skud vaccine.

»Vaccinationsprogrammet har på dramatisk vis ændret chancerne i vores favør, og det er på den baggrund, at vi nu kommer videre«, sagde Boris Johnson.