Australien godkender omstridt lov og kræver Facebook-betaling

Det australske parlament har torsdag vedtaget en lov, der gør det obligatorisk for techgiganter at betale for medievirksomheders indhold.

Dermed bliver Australien det første land til at kræve betaling fra it-giganter som Facebook og Google, hvis de bruger indhold fra landets medier på sine platforme.

Loven er blevet en realitet efter tre års lange forhandlinger.

I løbet af forhandlingerne har Google truet med at gøre sin søgemaskine utilgængelig i Australien.

I sidste uge fjernede Facebook alt nyhedsindhold på platformen for australske brugere samt indhold fra landets mediehuse globalt som svar på lovforslaget.

Men efter flere forhandlinger har Facebook og Google lavet en aftale med australske nyhedsmedier for at undgå at blive tvunget til forhandlingsbordet i henhold til loven.

De to techgiganter har fra start været det primære mål under den nye lov.

Den australske regering siger, at loven sikrer, at lokale medievirksomheder får rimelig betaling for det indhold, de laver.

Loven vil blive revideret i løbet af det første år. Det siger den australske finansminister, Josh Frydenberg.

Rod Sims, der er leder af Australiens konkurrencemyndighed, fortæller den australske ABC Radio, at formålet med loven er at håndtere de markedskræfter, som Facebook og Google har i dag.

En af udfordringerne ved forhandlingerne har været, at platformene har brug for medier, men ikke for et individuelt mediefirma.

Det gjorde det svært for enkeltstående medievirksomheder at lave aftaler med Google og Facebook.

Formålet med loven er derfor at give virksomhederne mulighed for at føre sager ved hjælp af en voldgiftsmand. Det forbereder medievirksomhedernes forhandlingsposition og hjælper dem med at nå fair aftaler, siger Rod Sims.

Australien ser ud til at blive et foregangsland, da Storbritannien og Canada overvejer at indføre lignende love.

Andre lande har indført lovgivning, der tvinger store techvirksomheder til at forhandle med medievirksomheder om licensgebyrer for links, der skaber trafik og annonceindtægter til deres platforme.

ritzau