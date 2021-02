USA er to uger foran EU med ny vaccine

De amerikanske lægemiddelmyndigheder har banet vej for, at en ny vaccine fra Johnson & Johnson kan blive godkendt på lørdag. Den er både effektiv og sikker fastslår en rapport fra den føderale lægemiddelstyrelse.

I EU kan godkendelsen komme midt i marts, godt to uger senere, hvis de europæiske myndigheder kommer til samme konklusion.

Der er store forventninger til Johnson & Johnson-vaccinen, der kun skal tages en gang og er lettere at håndtere, fordi den kan opbevares ved almindelig køleskabstemperatur i mindst tre måneder. Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna skal opbevares ved minus 78 grader og kræver to stik for at være effektive.

Analysen viser, at den i USA har en effektivitetsgrad på 72 procent. Det er noget mindre end de to andre vacciner, der begge beskytter omkring 95 procent. Mange af de, der bliver smittet med vaccinen, slipper dog med lettere symptomer. Beskyttelsen mod de mere alvorlige tilfælde er på 86 procent.