SF er lun på corona-skat målrettet de rigeste og krisens store vindere

De rigeste danskere og store firmaer som Netflix og Amazon, der har tjent særligt godt under coronaepidemien, kan blive afkrævet et særligt engangsbidrag til at betale regningen efter coronakrisen, hvis det står til regeringens støtteparti SF.

»Jeg er bestemt åben over for, at man kunne lave en engangsbeskatning. Jeg synes også, der kunne være noget interessant i at kigge på en skat på overnormal profit, det vil sige en skat på ekstraordinært store indtægter i virksomheder, som er meget tydeligt sporbare til den situation, vi er i«, siger SF’s skatteordfører, Carl Valentin.