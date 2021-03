Efter blodig weekend i Myanmar: Kuppet – og forsvunden – leder dukker op for at deltage i absurd retssag

Militæret i Myanmar åbnede søndag ifølge FN ild mod fredelige forsamlinger af demonstranter i flere byer og dræbte mindst 18 mennesker. Det markerer en voldelig optrapning af juntaens forsøg på at undertrykke ugelange masseprotester mod kuppet for en måned siden.

Videoer og fotos viser lig i gaderne og folk, der løber væk fra politiet, mens luften fyldes af tåregas og røg. Den brutale fremfærd – soldater lod til at skyde på ubevæbnede mennesker på må og få og omringede grupper af demonstranter, før marcherne begyndte – har vakt skarp kritik internationalt.

Den voldsomme reaktion tyder på, at militæret nu er fast besluttet på at sætte en stopper for urolighederne efter en måned, hvor tusinder med jævne mellemrum er gået på gaden for at protestere mod kuppet 1. februar. Demonstrationerne og den civile ulydighed har udfordret det ellers overlegne militær, der er kendt for sin brutalitet efter at have knust de demokratiske bevægelser i 1988 og 2007 ved at skyde demonstranter.

»Vi fordømmer på det kraftigste den eskalerende vold mod demonstranter i Myanmar og opfordrer militæret til omgående at standse brugen af magt mod fredelige demonstranter«, siger Ravina Shamdasani, talskvinde fra FN’s kontor for menneskerettigheder. USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, fordømmer, hvad han kalder »afskyelig vold« fra militærets side.

I byen Dawei i det sydlige Myanmar åbnede politiet ild mod en forsamling af flere hundrede, fortæller øjenvidner. Mindst tre mennesker blev dræbt, og flere end 50 såret, siger dr. Tun Min, der behandlede de sårede på hospitalet. En anden læge, der har bedt om ikke at få sit navn frem på grund af mulige repressalier, har bekræftet tallene.