Mindst tre norske sundhedsmedarbejdere er indlagt med blodpropper efter vaccine

Artiklen er opdateret klokken 17.17

Mindst tre sundhedsmedarbejdere er indlagt på hospitaler i Norge med blodpropper, efter at de har fået coronavaccinen fra AstraZeneca.

De tre sundhedsmedarbejdere er alle under 50 år. De har fået vaccinen for nylig, meddeler den norske lægemiddelstyrelse, Legemiddelverket, lørdag.

»I dag har vi modtaget yderligere tre meldinger om alvorlig blodprop eller hjerneblødninger hos personer, som har fået vaccinen«, siger Sigurd Hortemo, der er overlæge hos lægemiddelstyrelse, ifølge tv-stationen NRK.

Han understreger på en pressekonference lørdag eftermiddag, at det endnu er for tidligt at sige noget sikkert om sammenhæng mellem vaccinen og blodprop.

»På grund af alvoren undersøger vi grundigt. De er meget syge«.

Også flere yngre patienter har fået større eller mindre blødninger i huden, efter at de er blevet vaccineret.

»Det kan være et alvorligt tegn på nedsat antal blodplader«, siger Sigurd Hortemo.

Et nedsat antal blodplader kan give indre blødninger, forklarer Steinar Madsen, der er medicinsk fagdirektør i den norske lægemiddelstyrelse.

»Nogle af dem har fået indre blødninger, og nogle har fået blodprop«, siger Steinar Madsen til NRK.

Alle, der er blevet vaccineret, skal være opmærksomme

Sigurd Hortemo opfordrer alle, der er blevet vaccineret, til at være særligt opmærksomme på bivirkninger.

»Hvis du har taget vaccinen og efter nogle dage oplever at få hudblødninger, så bør du tage kontakt med sundhedsvæsnet«, siger han.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil nu se nærmere på de tre tilfælde af blodpropper for at finde ud af, om der er en sammenhæng, oplyser Hortemo.

»Jeg vil sige, at dette er ekstremt sjældne hændelser, og at denne vaccine er blevet brugt på et tocifret antal millioner mennesker. Og bortset fra tilfældene i Norge, Danmark og Østrig, er der ikke rapport om sådanne hændelser«, siger han.

Norge har i lighed med Danmark indstillet brugen af AstraZeneca

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) orienterede fredag om et uventet dødsfald som følge af en hjerneblødning hos en person, der havde fået coronavaccinen fra AstraZeneca.

Indtil videre er der i Norge givet knap 122.000 doser af vaccinen fra AstraZeneca, viser tal fra FHI.

Norge indstillede torsdag brugen af coronavaccinen fra AstraZeneca, efter at Danmark havde sat den på pause i foreløbig 14 dage. Kort efter gjorde Island det samme.

Inden da havde Østrig stoppet brugen af AstraZeneca-vacciner fra en modtaget levering. Det sker, mens østrigske myndigheder undersøger omstændighederne omkring et dødsfald hos en person, der havde fået AstraZeneca-vaccinen.

Politiken har haft kontakt til den danske Lægemiddelstyrelse. Her har man ingen kommentarer i forlængelse af pressemødet i Norge.

ritzau