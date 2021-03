Israel skal til valg: Dét med palæstinenserne er sekundært eller slet ikke vigtigt

Israelere flokkes på de genåbnede restauranter. Hver anden har fået sin vaccine mod covid-19. Foråret har meldt sig, solen skinner. Genesaret Sø er igen fuld af vand efter mange års tørke. Israel har fået fred med en håndfuld arabiske stater. ’What’s not to like’ nu, hvor der kaldes til valg på tirsdag?

Ja, okay, de seneste to års samlingsregering gik i grus. Politisk krise har umuliggjort enighed om et nationalt budget for det år, som for længst er begyndt. Myndighederne i Tel Aviv kunne heller ikke lide den livagtige bronzestatue af en skamfuld og nøgen Benjamin Netanyahu, sammenkrøbet og i færd med at forrette sin nødtørft, som nogen forleden satte op foran Habimah-teatret. Den anonyme kunstner havde ellers opsat et bord med snacks, som statuens betragtere kunne mæske sig med.

Så politiet fik statuen fjernet. Nu skal et valg løse landets politiske krise, og ligesom de foregående tre valg inden for blot to år handler det om Benjamin Netanyahu og hans fremtid. Hvis omverdenen havde drømt om, at valget også skulle sætte fred med palæstinenserne på dagsordenen, er der dårligt nyt: Israels valg handler om alt muligt andet.

Det er første gang, at Israel og palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza holder valg næsten samtidig, først Israel, senere på foråret palæstinenserne i deres israelsk kontrollerede selvstyre.

USA’s nye regering under Joe Biden vil gerne have en fredsaftale mellem de to parter. Men i Israel er fred med palæstinenserne knap nok et emne. ’Oslo’ er et forkætret ord ved begge valg i det bibelske land, fordi den israelske og den palæstinensiske tillid til den for længst skibbrudne aftale mellem Israel og palæstinenserne i 1993 er i bund. Der er ingen ’fredsproces’, men heller intet pres fra en palæstinensisk intifada, og i israelsk politik står valget mellem helt andre presserende spørgsmål, fordi den nu 54 år lange besættelse af Vestbredden og Østjerusalem ikke opfattes som et problem, der kræver en løsning.