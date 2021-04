Udspil fra Biden ligner det hidtil største opgør med multinationale virksomheders brug af skattely

Det kan blive et afgørende vendepunkt: I denne uge fik USA’s præsident, Joe Biden, store dele af verden til at tro på, at der kan findes en løsning, som får multinationale selskaber til at betale skat som andre virksomheder i stedet for at hobe deres milliardoverskud op i skattelylande.

135 lande har arbejdet og forhandlet i årevis i OECD i forsøg på at knække nødden. I EU har man grublet over problemet gennem mere end et årti uden at finde en effektiv løsning. Nu har Biden og hans finansminister, Janet Yellen, meldt USA ind i kampen, og alt er forandret: Nu taler man håbefuldt om, at nye, effektive regler kan være en realitet allerede til sommer.

»Det betyder alt. Sådan er det på skatteområdet: Når USA er med, så er dagsordenen for de internationale forhandlinger sat. Andre lande er nu tvunget til at forholde sig til forslaget«, siger Thomas Damsgaard Tørsløv, økonom hos Kraka, som forsker i beskatning af multinationale selskaber.

Reaktionerne på Bidens forslag om en fælles, international minimumsskat på selskaber bekræfter hans opfattelse: OECD, EU-Kommissionen og lande som Frankrig, Italien og Holland roser forslaget, og det tyske finansministerium glæder sig ifølge The Financial Times over »den konstruktive attitude« og erklærer, at »den tyske regering tror på, at en aftale kan være på plads i midten af 2021«.

Ifølge Alex Cobham, direktør for ngo’en Tax Justice Network, er chancerne for et resultat, som kan præsenteres på mødet for G20-landenes finansministre i Venedig i juli, nu »væsentlig større end for bare en uge siden«, og den normalt kritiske Cobham er nærmest begejstret for det amerikanske forslag: