Redaktør: Bidens første 100 dage har budt på flere succeser

Da Joe Biden natten til torsdag dansk tid kunne gøre status over sine første 100 dage i spidsen for USA, var han en selvtilfreds mand.

Ifølge Anders Agner, chefredaktør for netmediet kongressen.com, har Bidens første 100 dage været meget vellykkede.

»Især to ting er tydelige succeser. Han har fået styr på corona og gang i økonomien, så arbejdsløsheden falder«.

»Så det er en stærk, stærk start. Det var derfor en selvtilfreds Biden, som kunne tale foran amerikanerne«, vurderer han.

Blandt andet havde Joe Biden lovet, at der ville være givet 100 millioner vaccinestik inden for de første 100 dage.

USA har dog haft så meget fart på vaccinationerne, at facit nåede at blive mere end det dobbelte.

Biden understregede i sin første tale til Kongressen onsdag aften lokal tid, at USA nu er tilbage på sporet.

Han fremhævede, at udrulningen af coronavacciner er den ’største logistiske bedrift’ i USA’s historie.

»Vi omdanner trusler til muligheder, en krise til muligheder og modgang til styrke«, sagde præsidenten i talen.

Har svært ved at finde et ben at stå på

Ifølge Anders Agner kan de næste 100 dage byde på flere mulige sejre for Biden. Han ser dog også store udfordringer for præsidenten.

»Blandt andet infrastrukturplanen har god mulighed for at blive til virkelighed. Det vil være en kæmpe sejr for Biden«.

I starten af april fortalte Biden, at han vil investere over 600 milliarder dollar i at sende millioner af amerikanere i arbejde med at genopbygge USA’s skrantende motorveje, broer og havne.

Samtidig skal der også investeres stort i markedet for elektriske biler.

Omvendt har Biden ifølge chefredaktøren store udfordringer foran sig på immigrationsområdet.

»Biden har svært ved at finde et ben at stå på. Republikanerne står hele tiden klar til at pege fingre ad ham«.

»Den bliver den helt store udfordring - både på den korte og lange bane, vurderer redaktør Anders Agner«.

ritzau