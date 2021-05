OL-planer får hug af sygeplejersker: »Jeg er vred, men også rystet over den manglende følsomhed«

Japanske sygeplejersker er oprørte over, at arrangørerne af OL i Tokyo ønsker at indkalde dem til at arbejde under den store sportsbegivenhed. De siger, at de i forvejen er ved at bryde sammen under arbejdspresset fra coronapandemien.

OL-arrangørerne har sagt, at de får brug for 10.000 sundhedsfaglige medarbejdere i forbindelse med afviklingen af legene, og ønsket om at få yderligere sygeplejersker kommer på et tidspunkt, hvor smittetallene igen stiger, og storbyerne Tokyo og Osaka er i undtagelsestilstand.