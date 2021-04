Der skal ikke mangle noget: Dansk idræt sejler kummefryser og madrasser til Tokyo

Olympisk. Mandag sender dansk idræt flere containere fyldt med alt fra figenstænger til topmadrasser til Tokyo. De mange forskellige ting skal hjælpe de danske OL-deltagere til at præstere bedst muligt, når de om tre måneder skal kæmpe for at vinde medaljer til Danmark. De seneste uger er gået med at rekvirere de mange sager, der mandag morgen er blevet læsset i containere i Kolding. Herfra skal containerne køres med lastbil til Hamburg, hvorfra de sendes med skib til Tokyo, så tingene ankommer i god tid, inden legene begynder i Japans hovedstad 23. juli.

Med i lasten er også 20 store fladskærme, en kummefryser, havestole og 35 cykler, der skal gøre det nemt for atleterne at komme rundt i OL-byen. For at bidrage til den gode stemning blandt udøverne er der også lavet specialdesignede spillekort, hvor flere af de danske atleter såsom guldvinderne fra Rio de Janeiro i 2016, Mikkel Hansen og Pernille Blume, er afbildet som mangafigurer. To flyttekasser med spil og fem Playstations er også med om bord på skibet, så der er lidt adspredelse for atleterne under legene.

Der er endvidere blevet plads til et helt styrketræningscenter med håndvægte, stænger og vægtskiver, så danskerne er sikre på at kunne styrketræne uafhængigt af mulige coronarestriktioner.

Fodbold. FC Københavns fysiske træner, Ben Rosen, har fået to spilledages karantæne efter søndagens superligakamp mellem FCK og AGF. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Han kan derfor ikke være med på sidelinjen i de kommende kampe mod AGF og FC Nordsjælland. Det er uvist, hvad Rosen præcis har foretaget sig. Begge holds trænerstab var i større eller mindre grad involveret, da der i slutningen af opgøret opstod tumult. FCK vandt kampen 2-1.

Fodbold. FC København-træner Jess Thorup fortæller, at holdet er begyndt på forberedelserne til den kommende sæson. Klubbens guldhåb blev næsten helt slukket i torsdags, da holdet led et ydmygende nederlag på 1-4 til mestrene fra FC Midtjylland. Søndag fik løverne lidt oprejsning med 2-1-sejren over AGF, men med 8 point op til FCM på førstepladsen, som ovenikøbet har en kamp i hånden, virker guldet stadig til at være uden for rækkevidde med bare fem kampe tilbage.

»Vi skal selvfølgelig have det bedste ud af de sidste fem kampe, men vi er allerede ved at forberede os til næste sæson, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Jeg er dog stadig fokuseret på resultaterne lige nu, men på samme tid er jeg ved at skabe et fundament for fremtiden«, fortæller FCK-træner Jess Thorup.

Cykling. Jonas Vingegaard skal til sommer forsøge at hjælpe Primoz Roglic et skridt længere op på podiet i Tour de France. Mandag er den danske cykelrytter blevet udtaget til Jumbo-Vismas hold i det franske cykelløb. Det skriver det hollandske hold på Twitter. »Jeg er meget glad. Det er en drøm, der går i opfyldelse for mig. Det er noget, jeg altid har set på tv, så det er rigtig fedt at blive udvalgt til at køre det«, siger danskeren i en video.

Tennis. Uden at spille på sit maksimale niveau lykkedes det søndag Rafael Nadal at erobre den 12. titel i sin 12. finale ved Barcelona Open. I finalen kiksede den 34-årige spanier to matchbolde mod den formstærke græker Stefanos Tsitsipas i andet sæt, hvorefter han selv overlevede en matchbold i tredje sæt, før sejren på 6-4, 6-7 (6/8), 7-5 var i hus. »Rafa er den spiller, jeg kender, som allermest hader at tabe, og derfor skal man altid levere noget ekstra, hvis man vil vinde over ham«, sagde Tsitsipas efter opgøret ifølge atptour.com. Det lykkedes for grækeren mod Nadal ved Australian Open, men altså ikke denne gang. Rafael Nadal tog sig en tiltrængt dukkert i poolen på Real Club de Tenis oven på gevinsten.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Eibar-Real Sociedad TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FCM 00.35 Ishockey: Calgary-Montreal TV3 Max 21.00 Fodbold: Leicester-Crystal Palace Eurosport 1 14.00/19.45 Snooker: VM TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Torino-Napoli 20.45 Fodbold: Lazio-Milan 02.00 Basketball: New Orleans-Clippers

Fodbold. Det er helt åbent i toppen af La Liga. Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona og Sevilla ligger placeret i nævnte rækkefølge inden for 4 point, men Barcelona har en kamp i hånden. Atlético har længe ligget øverst, men klubbens ellers solide forspring er svundet mere og mere ind, som foråret er skredet frem. Ifølge Atlético-cheftræner Diego Simeone er det holdet, som er mentalt stærkest, der ender som mester.

»Folk spørger mig, hvad den vigtigste faktor bliver, og det er tydeligt for mig, at det bliver det mentale«, siger Diego Simeone ifølge Ritzau, efter at hans hold smed dyrebare point søndag aften med et nederlag på 1-2 til Athletic Bilbao. »Vi spillede ikke, som vi ville, i første halvleg. Det var helt anderledes i anden halvleg. Holdet, der bedst fastholder den følelsesmæssige balance, har størst chance for at blive mester«.