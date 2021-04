Brøndby tog på guldjagt, før AGF-målmanden hev Fischer op i trøjen, og tumulten brød ud i Aarhus

Små bevægelser i ansigtet kan rumme store historier.

Derfor er det til at forstå, hvis Brøndby-fans for tiden går lidt mere op i at læse grimasser, end de har for vane at gøre. Og derfor er det helt på sin plads, hvis de holdt vejret et par sekunder søndag eftermiddag, da de så deres store fodboldhelt Jesper Lindstrøm skære ansigt.

Han bed tænderne sammen, han vrængede på næsen, han rynkede brynene. Samtidig tog han sig til sit ene knæ, og det må næsten være det, tilhængerne af den gulklædte topklub frygter mest i jagten på guld: At 21-årige Jesper Lindstrøm, holdets nok vigtigste spiller, er ude af stand til at spille i sæsonens sidste fem kampe.