DBU: Vi er ikke rigide. Børnestrategien handler om værdier

Seriøs. Sådan beskriver Gentofte Fodbold Akademis (GFA) stifter, Claus Jørgensen, klubbens tilgang til børnefodbold. Og den profil har trukket en masse medlemmer til klubben i en tid med generelt dalende medlemstal i dansk børnefodbold.

Men succesfuld børnefodbold handler ikke kun om medlemstal, mener Dansk Boldspil-Unions (DBU) næstformand og formand for breddekomiteen, Bent Clausen. Det handler om, at børn skal være børn. Og den tanke er fundamentet for DBU’s nye børnestrategi.

GFA kritiserer blandt andet børnestrategiens anbefaling om, at al træning skal være med bold. Klubben mener, at DBU er for rigid i sin tilgang til børnefodbold og ikke skaber rum for at eksperimentere med, hvad der fungerer for den enkelte klub. Mener du, at DBU’s tilgang er rigid?