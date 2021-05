Tilsyn i USA ønsker betjent sigtet for drab på sort mand genansat

Automatisk oplæsning

Den amerikanske storby Atlanta skal genansætte en politibetjent, som er sigtet for at have skuddræbt en sort mand juni sidste år.

Det siger et udvalg, der fører tilsyn med politiet, onsdag.

Ifølge udvalget fulgte fyringen af den pågældende betjent, Garrett Rolfe, ikke de rette procedurer. Blandt andet blev betjenten ikke hørt i sagen.

»Vi er meget glade for, at udvalget siger, at de rette procedurer er vigtige«, siger Lance LoRusso, advokat for Rolfe, i en erklæring til CNN.

Han tilføjer, at det formentlig vil tage noget tid, før Rolfe er genindsat på sin post, men at han vil forsøge at få sin klient tilbage på arbejde.

Atlantas politiafdeling oplyser til CNN, at Rolfe ikke kommer tilbage, før sigtelserne mod ham er afgjort.

Garrett Rolfe, som er hvid, er sigtet for at have dræbt den 27-årig sorte mand Rayshard Brooks uden for fastfoodrestauranten Wendy’s.

Brooks’ død fik protester til at blusse op

Brooks var faldet i søvn i sin bil, mens han ventede i kø. Ansatte kontaktede politiet, fordi han blokerede for andre kunder.

Optagelser fra politimandens kropskamera og et overvågningskamera viser, at der først var en venlig stemning, hvor Brooks indvilgede i at deltage i en spiritusprøve og talte om sin datters fødselsdag.

Men da en politimand tog skridt til at anholde Brooks, gjorde denne fysisk modstand mod ham og en anden betjent på stedet, hvorefter han rev sig løs og løb hen over parkeringspladsen.

I hånden havde han øjensynligt en af politiets strømpistoler. Det viser en video optaget af en tilfældigt forbipasserende.

En overvågningsvideo viser, at Brooks vender sig, da han løber, og måske sigter på politimanden, som er efter ham. Politimanden åbner ild, og Brooks falder om.

Han blev bragt til et hospital, men døde efter en operation.

Brooks’ død fik protester til at blusse op med fornyet styrke efter demonstrationer mod racisme og politivold over hele USA som følge af drabet på den sorte George Floyd. Floyd døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

