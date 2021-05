Labour i krise: Nederlag, nederlag, nederlag, nederlag, Blair, Blair, Blair, nederlag, nederlag, nederlag, nederlag

Det blev udlagt som et politisk jordskælv i britiske medier, da Labour torsdag for første gang nogensinde tabte Hartlepool, traditionelt en trofast rød arbejderby i Nordøstengland. Men der er nærmere tale om et efterskælv fra Boris Johnsons valgsejr i december 2019, hvor den britiske premierminister slog eftertrykkeligt hul i Labours såkaldte røde mur af arbejderkredse, som i årtier har stemt Labour nærmest per automatik.

Boris Johnson rider videre på den Brexit-bølge, der har har bragt ham ind i Downing Street 10. Mange Brexit-tilhængere fra arbejderklassen føler sig ikke hjemme hos Labour. Som professor John Curtice fra Strathclyde Universitet siger til BBC:

»Labours nederlag i Hartlepool er den mest dramatiske illustration af, at partiet indtil videre har fejlet i at skabe forbindelse til de vælgere fra arbejderklassen, som stemte for Brexit«

Boris Johnson havde en lignende forklaring, da han fredag besøgte Hartlepool, hvor næsten 70 procent stemte for Brexit ved folkeafstemningen i 2016.

»Det, der skete, er, at vælgerne så, at vi fik ordnet Brexit«, sagde Boris Johnson og tilføjede, at den succesfulde vaccineudrulning nok også havde spillet en rolle.