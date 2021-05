Trump slipper for alle anklager om betaling af pornostjerne og playboymodel

13 dage før valgdagen i 2016 betalte Donald Trumps daværende sagfører 800.000 kroner til tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Tidligere på året havde han udbetalt 900.000 kroner til Playboy-modellen Karen McDougal for at købe begge kvinders tavshed om, hvad der måtte have været foregået mellem dem og manden, der snart skulle blive USA’s præsident.

Pengene, lyder anklagen, er et skjult og ulovligt tilskud til valgkampen, da de er brugt for at sikre, at præsidentkandidatens 10 år gamle ægteskabelige sidespring skal komme i vejen for selve valget.

Sådan lyder forklaringen fra Trumps advokat Michael Cohen, som aftjener en fængselsstraf for det, han foretog sig under Donald Trump. Men den tidligere præsident går altså fri, skriver The New York Times.

Det har Den Føderale Valgkomiteen i Washington D.C. torsdag besluttet. Og det glæder selvfølgelig Donald Trump, der skriver i en pressemeddelelse:

»Det var en sag, der byggede på løgne fra Michael Cohen, en korrupt og dømt advokat, faktisk så korrupt at han blev dømt til tre år i fængsel for at lyve for kongressen. Jeg takker komissionen for deres beslutning – for at bringe en ende til dette kapitel af fake news«.