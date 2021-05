Delhi er en dystopi af døde og døende: »Hvis der er et helvede på jord, er det her«

Hver gang telefonen ringer, eller det banker på døren, løber det mig koldt ned ad ryggen. Det kunne være en af mine naboer, der er smittet eller død, en ven eller en fra hans familie, en slægtning eller en kollega eller en af de hundreder af journalister, jeg kender, der er udsat. Det er blevet værre i de seneste uger, hvor antallet af smittede og døde som følge af covid-19 er skudt i vejret.

De forfærdelige dødsfald og de døendes lidelser har skabt en lammende frygt i befolkningen – folk frygter for sig selv og deres kære, for hvornår de bliver ramt, og hvor hårdt. Hvert et dødsfald er en påmindelse om, at vi er dødelige, hver en smittet er en advarsel om, at sygdom kan betyde en skæbne, der er værre end døden.

Som journalist deltager jeg i flere beskedgrupper, hvor beskeder tikker ind som telegrafstrimler, aldrig færre end 100 i timen, fra min arbejdsplads, ministerier, faggrupper og så videre. Næsten alle handler om covid-19, dødstallet i Indien og over hele verden, og om medicinsk nødhjælp fra de lande, der vil komme Indien til undsætning – i den mørkeste og mest skæbnesvangre tid i de seneste 70 år.

Jeg bor i et kompleks med 1.350 lejligheder, og i de mange lokale WhatsApp-grupper handler alle beskeder om corona: Nogen er død, ligger for døden, søger desperat efter ilt, en hospitalsseng med eller uden respirator, indlæggelse på intensiv, en ambulance, et særligt medikament, hjælp til at overleve, mad, penge, fysisk hjælp, medicin, en iltmåler eller hjælp til at bære en afdød til krematoriet.