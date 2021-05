Der er god grund til at følge Arktisk Råd, for nu rykker Rusland

På torsdag overtager Rusland formandskabet i Arktisk Råd. Organisationen lever normalt lidt i skyggesiden og trækker ikke de store overskrifter. Men netop nu er der måske en god grund til at følge det hele lidt tættere. I de seneste år har den arktiske dagsorden nemlig presset sig mere og mere på, og for Danmark og de øvrige arktiske stater vil de kommende år byde på såvel større risiko for konflikt som større muligheder for samarbejde. Rusland skal nu lede en del af det arbejde i årene 2021-23.

For Rusland selv har Arktis sjældent været vigtigere, end det er netop nu. Den russiske forsker Sergej Medvedev forklarer, at regionen »i århundreder har spillet en mytologisk rolle i den russiske offentlige bevidsthed«, og han tilføjer, at det var »den ægte russiske grænse«. Sådan er det også i dag, hvor udviklingen af forsvaret og udvindingen af råstoffer i Arktis repræsenterer menneskelige og teknologiske gennembrud for Rusland. Det meste er ekstra svært i Arktis, og derfor fejres det så meget desto mere, når det lykkes. Samtidig står regionen centralt i planerne for at sikre Rusland militært og sætte skub i den russiske økonomi.

Herhjemme besluttede en række af Folketingets partier i januar 2021 at begynde indkøbene til den arktiske kapacitetspakke, som er en del af forsvarsforliget fra 2018. Aftaleteksten nævner blot Rusland en enkelt gang, når den advarer om »stigende russisk aktivitet og militær opbygning i regionen«.