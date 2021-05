Man kunne se legetøj i ruinerne: Israels bomber har dræbt flere end 60 børn i Gaza

Onsdag fortsatte israelske kampfly med at kaste bomber over den 365 kvadratkilometer store Gaza-landstribe, der er et tætpakket hjem for 1,85 millioner palæstinensere. Seks palæstinensere blev dræbt og en families hjem blev ødelagt af bomber, skriver nyhedsbureauet Associated Press. Imens fløj raketter fra den militante palæstinensiske gruppe Hamas den anden vej.

Det er den niende dag med krigshandlinger, og selv om Israel siger, at det går målrettet efter Hamas og opmærksomt forsøger at undgå at ramme civile, så er mange af ofrene palæstinensiske kvinder og børn.

Ifølge beboere føltes det som et jordskælv, da israelske bomber natten til søndag rystede det blandede bolig- og forretningskvarter omkring gaden Wehda. Israels militær sagde bagefter, at det havde ødelagt et tunnelsystem. Tre boligkomplekser blev også jævnet med jorden. 42 dræbte palæstinensere blev hentet ud af ruinerne. Det er svært at afgøre, hvorvidt mændene tilhørte Hamas, men der var 16 kvinder og 10 børn imellem de dræbte.

Fredag slog israelske missiler ned i et boligkompleks og dræbte 8 børn og 2 kvinder, der fejrede den muslimske højtid eid. Ifølge Reuters kunne man se legetøj og et matadorspil i ruinerne, da ofrene blev bjerget. Kun en nyfødt dreng overlevede. Israels militær sagde senere, at man var gået efter en højtstående Hamas-leder. Der var ingen melding om, hvorvidt han var død.