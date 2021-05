Hvordan opstod coronavirussen? Teorien om et laboratorielæk får pludselig opmærksomhed

Præsident Joe Biden giver næring til en teori, der tidligere har levet en tilværelse i videnskabens periferi, men på det seneste har fået mere opmærksomhed: at den nye coronavirus ved et uheld skulle være sluppet ud af et laboratorium på det virologiske institut i den kinesiske by Wuhan. Frem for, som de fleste videnskabsfolk hele tiden har argumenteret for, at den nok sprang naturligt fra et dyr til et menneske.

Biden gav onsdag USA’s efterretningstjenester 90 dage til at intensivere efterforskningen af coronavirussens oprindelse. Det er et skifte for præsidenten, der hidtil har satset på Verdenssundhedsorganisationen, WHO, som i februar i år sendte et forskerhold til Wuhan, hvor de konkluderede, at den såkaldte laboratorielækageteori er »ekstremt usandsynlig«.

USA’s 18 efterretningstjenester er lige nu indbyrdes uenige og ikke spor sikre i deres sag. Flertallet samler sig ifølge Biden om de »to sandsynlige scenarier«, men mener ikke, at der er »tilstrækkelig information til at vurdere, om den ene er mere sandsynlig end den anden«. To efterretningstjenester hælder imod naturlig smitte, mens en hælder mod en lækage, hedder det i en udtalelse fra Joe Biden.