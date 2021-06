USA besvarer gerne spørgsmål om mulig spionage mod allierede

Den amerikanske regering vil samarbejde med sine allierede og europæiske partnere og svare på ethvert spørgsmål, de allierede måtte have til historier om, at USA skulle have aflyttet kabler via Danmark for at spionere mod en række europæiske lande.

Det siger Det Hvide Hus’ talskvinde Karine Jean-Pierre ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen kommer, efter at DR har skrevet en række historier om, at Danmark har bistået den amerikanske efterretningstjeneste NSA med at spionere via dataovervågning i Danmark.

Det er første gang, at der er nogen, som udtaler sig på vegne af præsident Joe Bidens administrationen i USA.

Europæiske statsledere udspioneret

Ifølge DR har USA’s spionage været målrettet statsledere, toppolitikere og højplacerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Det har kunnet ske gennem et samarbejde mellem NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), har DR afsløret.

Siden det kom frem, har ledere af de fire europæiske lande, der har været berørt af spionagen, krævet svar fra USA og Danmark.

Tirsdag siger den svenske statsminister, Stefan Löfven, at ’vi må til bunds’ i sagen.

»Det er naturligvis alvorligt at blive aflyttet af sine allierede, hvis det nu passer. Derfor må vi til bunds i det, siger han under et besøg i Bruxelles i Belgien tirsdag«, skriver det svenske medie SVT.

SVT samarbejder med DR om historien.

Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist, udtalte søndag, at han har haft en samtale med forsvarsminister Trine Bramsen (S), om sagen. Det gentager Stefan Löfven tirsdag.

»Nu fortsætter arbejdet for Peter Hultqvists del med at komme til bunds i det og få mere at vide omkring det, der er sket - hvem der er blevet aflyttet, og hvordan det er gået til«, siger han til SVT.

Også Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har udtalt, at de forventer en forklaring.

»Det er uacceptabelt mellem allierede. Og endnu mindre acceptabelt mellem allierede og europæiske partnere«, sagde Emmanuel Macron mandag.

ritzau