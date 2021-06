Mafialeder med over 100 drab på samvittigheden er løsladt

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den sicilianske mafiaboss Giovanni Brusca - en nøglefigur i Cosa Nostra - er tirsdag blevet løsladt fra fængslet.

Den 64-årige Brusca, som har afsonet 25 års fængsel, kaldes en af de mest skånselsløse forbrydere i Italien.

Blandt hans mange forbrydelser er det opsigtsvækkende drab på den berømte mafiadommer Giovanni Falcone, som var et forbillede for Italien i kampen mod mafiaen.

Falcone, hans hustru og hans tre livvagter blev dræbt 23. maj 1992 på Sicilien i deres bil ved en voldsom bombeeksplosion. Bomben blev detoneret af Brusca.

»Efter 29 år har vi stadig ikke fået sandheden om massakren på Falcone og om Giovanni Brusca - manden, som ødelagde min familie«, siger en kvinde, der var gift med en af de dræbte livvagter.

Brutalt mord på tolvårig dreng

Brusca har erkendt, at han har været indblandet i over 100 drab.

Et af de mest brutale var på en tolvårig dreng, der blev kidnappet som hævn for, at hans far samarbejdede med myndighederne. Efter at have været holdt fanget i to år under skrækkelige forhold blev drengen kvalt til døde, og hans krop blev opløst i saltsyre.

Løsladelsen af Brusca sker, fordi han i sin tid i Rebibbia-fængslet i Rom har vidnet mod Cosa Nostra. Hans vidneudsagn har sikret ham en prøveløsladelse i fire år.

Brusca var selv en nøglefigur i Cosa Nostra, hvor han var en af de mest loyale af mafialederen Salvatore ’Toto’ Riinas håndgangne mænd.

Efter at være blevet anholdt i 1996 besluttede han at samarbejde med politiet.

»Det kan ikke passe, at loven gælder for personer som ham«, siger Santino Di Matteo, faren til den kidnappede og dræbte dreng.

Han fremsætter udtalelsen til avisen Corriere della Sera.

»Brusca fortjener ingenting«, siger han.

Di Matteo lever stadig et hemmeligt sted af frygt for mafiaen.

Flere politikere fordømmer løsladelsen af Brusca. Men andre fremfører, at det er afgørende for kampen mod mafiaen, at man kan indgå aftaler med dem, der vil afsløre dens forbrydelser.

ritzau