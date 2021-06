Biden kommer med et opløftende løfte: »Der er ingen betingelser knyttet til det«

USA vil købe en halv milliard Pfizer-vacciner og donere dem til næsten 100 lav- og mellemindkomstlande. Det bekræfter den amerikanske præsident, Joe Biden, i en udtalelse torsdag aften. Vaccinerne vil blive sendt fra USA til modtagerlandene fra august.

»Der er ingen betingelser knyttet til det«, lover Biden.

Han siger, at USA har en forpligtelse til at tilbyde en hjælpende hånd til de lande, der har brug for det. Og at det er et spørgsmål om at redde liv. Den økonomiske genopretning kommer på globalt plan ikke til at ske, hvis pandemien ikke kommer under kontrol, siger Biden.

»Vores vaccinationsprogram i USA har reddet titusinder af liv. Det har tilladt millioner af amerikanere at komme tilbage til deres liv«, siger han og understreger, at det ikke er nok at få vaccineret folk i USA, hvis verden skal kunne vende tilbage til det normale.

»I min regering har vi fra dag ét været klar over, at vi bliver nødt til at angribe dette virus globalt«, siger han.

Ud over vacciner er der også blandt andet handel og klima på dagsordenen ved Bidens første møde med den britiske premierminister, Boris Johnson. Han roser Biden for at være »en stor mundfuld frisk luft« efter deres første møde.

»Det er nyt, det er interessant, og vi arbejder meget hårdt sammen. Vi var i gang i en time og 20 minutter. Det var en lang og god session. Vi kom omkring en række emner«, siger Johnson ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Biden og Johnson mødtes forud for G7-topmødet, der går i gang fredag i den britiske by Cornwall.

ritzau