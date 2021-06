Dramaet er allerede i gang, og det kulminerer onsdag i Geneve

Det nøje sammensatte billede viser en erfaren præsident, som har prøvet den slags mange gange før, og som man ikke lige løber om hjørner med. Det er også en præsident, som har et åbent sind, men er skeptisk, konstruktiv, men kampberedt og villig til at forhandle, men samtidig kompromisløs.

Det er tydeligt, at Kreml gerne ser, at Putin bliver set som den uundværlige partner, og at Biden ønsker at møde Putin og ikke omvendt.

Mødet får stor omtale i de russiske medier, hvor analyserne kredser om USA’s dagsorden.