Dommer langer ud efter republikanere: »Jeg ved simpelthen ikke, hvilken planet disse mennesker befinder sig på«

En amerikansk føderal dommer kritiserer i stærke vendinger republikanske politikere for at bagatellisere et dødeligt angreb mod den amerikanske Kongres 6. januar.

»Jeg ved simpelthen ikke, hvilken planet disse mennesker befinder sig på«, siger distriktsdommer Royce Lamberth under et retsmøde i Washington D.C. onsdag.

Hundredvis af tilhængere af daværende præsident Donald Trump stormede Kongressen 6. januar i et forsøg på at forhindre Kongressens medlemmer i at godkende Joe Bidens valgsejr.

Angrebet efterlod fem mennesker døde, heriblandt en politibetjent, mens flere end 480 mennesker blev anholdt.

»Jeg er især foruroliget over udtalelser fra nogle kongresmedlemmer om, at 6. januar blot var en dag, hvor turister spadserede gennem Kongressen«, siger dommer Royce Lamberth.

Lamberth, som i sin tid blev udpeget af det republikanske ikon Ronald Reagan, siger, at millioner af mennesker så det, han beskriver som en ’skændsel’ for USA.

»Forsøget fra nogle kongresmedlemmer på at omskrive historien og sige, at dette bare var nogle turister, der gik igennem Kongressen, er noget sludder«.

»Det var ikke en ulykke, at det udviklede sig så voldeligt«, siger han om stormløbet.

49-årig kvinde er den første, som får sin straf

Royce Lamberth nævner ingen navne, men i maj sammenlignede republikaneren Andrew Clyde angrebet med et ’normalt turistbesøg’.

Kritikken fra Lamberth kommer onsdag i forbindelse med en strafudmåling mod den 49-årige kvinde Anna Morgan-Lloyd.

Hun er den første af i alt næsten 500 personer, der får sin straf for sin rolle i angrebet.

Tidligere onsdag erklærede Anna Morgan-Lloyd, der kommer fra Bloomfield i delstaten Indiana, sig skyldig i at have gået i optog samt demonstreret i kongresbygningen.

Royce Lamberth idømte hende tre års betinget fængsel.

»Jeg deltog for at vise støtte til præsident Trump, og jeg er flov over, at det udviklede sig så voldeligt«, sagde hun under retsmødet.

ritzau