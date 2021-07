Hun er en del af nationens oprindelige folk, der til tider tyer til vold. Nu har hun skrevet historie i Chile

En højtuddannet kvinde fra Chiles oprindelige mapuchefolk kommer til at stå i spidsen for det historiske arbejde med at skrive landets nye forfatning. Det stod klart søndag, da 58-årige Elisa Loncón blev valgt som præsident for den nye forfatningskommission med 96 af de 155 medlemmers stemmer. Hun takkede for valget først på mapuchernes sprog, mapudungún, og senere på spansk, mens hun holdt sit folks flag i hænderne.

»Min hilsen gælder hele folket, alle sektorer og regioner, alle de oprindelige folk, der følger os, alle organisationer og hele den seksuelle diversitet. Denne hilsen er også til de kvinder, der er gået forrest mod samfundets systematiske dominans«, sagde hun og pegede således på de chilenske feministers indsats, der har bevirket, at halvdelen af forfatningskommissionens medlemmer er kvinder.

Valget af Elisa Loncón er symbolsk, fordi hun både er kvinde og kommer fra et oprindeligt folk, der i 150 år har følt sig undertrykt og forfordelt i regionen Araucanía, hvor mapucherne overvejende holder til. Mapucherne mener, at jorden er stjålet fra dem, og kæmper indædt for at få rettighederne tilbage, nogle gange med voldelige metoder, der til gengæld avler lige så voldelig respons fra myndighederne.