Biden bad i telefonsamtale Putin om at stoppe hackere

Den amerikanske præsident, Joe Biden, bad i en telefonsamtale fredag med præsident Vladimir Putin om, at der fra Kremls side bliver grebet ind over for hackerangreb.

I en samtale, der varede omkring en time, bad USA’s præsident om indgreb mod hackergrupper, som udøver it-angreb på virksomheder og kræver ’løsepenge’.

»Præsident Biden understregede behovet for, at Rusland griber ind og stopper de løsepenge-hackergrupper, som opererer i Rusland, og han gjorde det klart, at han er parat til at engagere sig for at imødegå den bredere trussel på området«, hedder det i en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus om samtalen.

Talskvinden for Det Hvide Hus, Jen Psaki, siger, at Biden gjorde det klart over for Putin, at »selv hvis hackerne ikke er styret af den russiske regering, så er det stadig dit ansvar«.

Løsepenge-angreb er blevet et stigende problem for store virksomheder.

I denne uge krævede en hackergruppe, som står bag it-angreb på hundredvis af selskaber i verden - blandt dem Coop i Sverige - 70 millioner dollar i løsepenge. Det svarer til op mod 440 millioner danske kroner. I Sverige var alle Coops butikker genåbnet torsdag eftermiddag. Coop i Sverige siger, at de ikke fik noget krav om løsepenge og ikke betalte nogen.

Betalte 11 mio. dollar i bitcoins til hackere

Problemerne for Coop i Sverige hidrørte fra Visma Esscom, som igen har henvist til den amerikanske softwarevirksomhed Kaseya, som blev udsat for hackerangrebet.

Den amerikanske kødproducent JBS har ifølge The Wall Street Journal betalt 11 millioner dollar i bitcoins til hackere, der for nylig brød ind i selskabets it-systemer og fremtvang nedlukning af flere af koncernens fabrikker i Nordamerika og Australien.

JBS, hvis moderselskab er brasiliansk, er verdens største selskab inden for forarbejdet kød. Hackerangrebet blev konstateret den 30. maj, da JBS meddelte, at den amerikanske afdeling var mål for et ’organiseret cyberangreb’.

Hackerangrebet mod JBS kom, få uger efter at Colonial Pipeline, der står bag USA’s største brændstofrørledning, var udsat for et tilsvarende angreb, hvor hackere midlertidigt forstyrrede driften, hvilket udløste mangel på brændstof i flere af USA’s sydøstlige delstater.





ritzau