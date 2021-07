Børnene i Syrien mangler mad, rent vand og el. Men Red Barnet arbejder på at give dem noget andet

Det er 6 år siden, 27-årige Aidas mand blev dræbt under et bombeangreb i Syrien. Aida, som har fået et andet navn af sikkerhedsmæssige årsager, flygtede fra Aleppo med sine fire børn. I dag bor hun i byen Al Raqqa i et ødelagt hus uden vand eller elektricitet.

»Jeg er så bange for, at væggene en dag vil brase ned over mine børn, for huset er i en meget dårlig forfatning«, siger hun.