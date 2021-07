Britiske supermarkeder har tomme hylder, fordi deres ansatte er i isolation

Flere britiske supermarkeder mangler varer på hylderne, fordi mange medarbejdere bliver tvunget i isolation som nære kontakter til smittede.

Også leverandørerne til supermarkederne er pressede af mange hjemsendte medarbejdere. Det øger også risikoen for flere tomme hylder.

Millioner af arbejdere og skolebørn er tvunget til at være hjemme på grund af coronaregler for smitteopsporing.

Fænomenet har fået tilnavnet ’pingdemic’, fordi mange får besked om, at de er nære kontakter, via et ’ping’ fra en smitteapp på deres telefon.

Det trukket sammen med det engelske ord for pandemi (pandemic, red.) har skabt den britiske ’pingdemic’.

De tomme hylder er opstået, efter at Storbritannien tidligere på ugen lempede alle restriktioner. Siden er antallet af smittede - og derfor også antallet af nære kontakter - røget i vejret.

I Storbritannien skal man gå i isolation, hvis man er nær kontakt, selv hvis man er færdigvaccineret.

Nogle butikker er sågar blevet tvunget til at lukke, fordi de ikke kan få personale på arbejde.

»Vi har haft alle vores butikker åbne under pandemien. Men nu har vi været nødt til at lukke en eller to butikker og have kortere åbningstider i andre«.

»Det kan hurtigt blive langt værre, hvis ikke landets system bliver ændret«, siger Richard Walker, som er direktør for kæden Iceland, der sælger frosne fødevarer.

Den britiske erhvervsminister, Kwasi Kwarteng, siger til det britiske medie BBC, at regeringen er ’bekymret’ over tilfældene af mangel på fødevarer.

»Jeg vil ikke have, at folk får indtrykket af, at alle hylder i alle supermarkeder er tomme. Det er ikke tilfældet. Men vi er bestemt bekymrede over tilfældene af fødevaremangel«, siger han.

Han tilføjer, at regeringen senere vil udgive retningslinjer for, hvilke sektorer der kan fritages for reglerne for selvisolation.

Han afviste at kommentere, om det ville omfatte fødevaresektoren.

ritzau