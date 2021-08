Det tager sin tid at få vaccineret Tokyos befolkning – man nåede det ikke inden OL

Når deltavarianten af den nye coronavirus ulykkeligvis har fået så godt fat i den unge del af befolkningen i Tokyo, lige præcis mens de olympiske lege foregår, har det flere årsager. Men det vejer tungt, at det ikke i tide er lykkedes den japanske regering at få vaccineret en tilstrækkelig stor del af befolkningen.

Det er der mange, der undrer sig over. Japan er kendt som et tjekket og velfungerende samfund, man har kendt vaccinerne og såmænd også indkøbt store mængder af de godkendte af slagsen. Hvorfor har det taget så lang tid at få dem udrullet til den japanske befolkning?

Først tog det betydelig længere tid at få godkendt de første vacciner på markedet til brug i Japan, end det tog i andre lande, for eksempel i Europa. Den politiske hasteetiket, som de amerikanske Pfizer- og Moderna-vacciner, de to pionerer, blev udstyret med i andre landes godkendende sundhedsstyrelser, så man ikke noget til i det japanske bureaukrati. Her kunne man ikke drømme om at sætte farten i godkendelsen ret meget op i lyset af pandemien og de olympiske lege, som kom tættere og tættere på.