Hvor er udenrigsministerens dyre whisky?

Det amerikanske udenrigsministerium er ved at undersøge, hvad der er blevet af en flaske whisky til en værdi af næsten 37.000 kroner, som den japanske regering for to år siden forærede den daværende amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo. En talsmand for Pompeo siger, at den tidligere minister hverken ved noget om gaven eller om undersøgelsen.

Ifølge en meddelelse i den amerikanske udgave af Statstidende, Federal Register, kan ministeriet ikke finde noget spor af flasken og har derfor indledt en undersøgelse.