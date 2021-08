Marcus Knuth: »Vi har ikke brugt 20 år i Afghanistan og ofret over 40 danske soldaters liv for at se korthuset brase sammen«

Et meget langt efterspil venter. Om hvordan tilbagetrækningen fra Afghanistan kunne gå så galt.

Det siger den konservative udenrigsordfører Marcus Knuth, som heller ikke er i tvivl om, hvor pilen peger hen, når ansvaret skal placeres.

»Det overordnede ansvar for sammenbruddet lægger jeg hos USA, som valgte en så fuldstændig tilbagetrækning«, siger udenrigsordføreren efter Taleban har tilbageerobret region efter region og i dag meddelte, at de forventer at få magten over landet overdraget en af de nærmeste dage.