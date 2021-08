Efter 20 års krig: Taleban ydmygede os, og selv al-Qaeda er der endnu

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kom måske med den mest præcise vurdering i lang tid af situationen i Afghanistan, da han på et pressemøde søndag kommenterede en dag, der vil skrive sig ind i historiebøgerne: »Alt er usikkert«

Det var den dag, Kabul faldt. Det var den dag, at såvel den vestligt støttede præsident Ghani og USA’s ambassadør flygtede ud af landet. Og det var den dag, Taleban gjorde klar til atter at sætte sig på magten i Afghanistan efter 20 års krig.

Udenrigsministeren virkede oprigtig rystet over det, der kun kan beskrives som en regulær efterretningsfadæse: Efter helt frem til for ganske nylig at have bildt sig selv og omverdenen ind, at Afghanistans vestligt støttede regering nok skulle kunne holde Kabul i hvert fald i nogen tid, så ramlede det hele på få dage. Den hær og regering, som USA, Danmark og andre har pumpet milliarder af kroner i at uddanne og udstyre, viste sig med Kofods ord at være »en ørkenspejling«. Efter 20 år i landet kendte Vesten end ikke sine allierede.