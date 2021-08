USA forlænger mundbindskrav i fly og busser til næste år

Præsident Joe Bidens administration vil forlænge kravet om mundbind i offentlig transport til januar for at begrænse smittespredning med coronavirus.

Det oplyser en talsmand for transportadministrationen tirsdag lokal tid.

Kravet om mundbind i offentlig transport, der inkluderer fly, tog og busser, stod til at udløbe i september, men er nu udskudt til og med 18. januar.

Forlængelsen skyldes, at den mere smitsomme Delta-variant fortsætter med at sprede sig. Det udgør især en risiko for uvaccinerede borgere.

Kravet om mundbind har flere gange skabt problemer om bord på amerikanske fly, hvor nogle rejsende har nægtet at tage det på.

USA’s føderale luftfartsadministration (FAA) meldte således tidligere tirsdag, at der siden 1. januar har været indrapporteret 2867 tilfælde, hvor rejsende har nægtet at tage mundbind på.

Tilmed fortalte transportadministrationen i sidste uge til Kongressen, at siden begyndelsen af pandemien havde der været 85 fysiske overfald på lufthavnsansatte.

51,4 pct. er færdigvaccineret

Det nuværende mundbindskrav blev indført, kort tid efter at Joe Biden tiltrådte som præsident i januar.

I nogle delstater er offentlig transport de eneste steder, hvor der kræves mundbind.

Det er på trods af, at USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) i slutningen af juli sagde, at fuldt vaccineret amerikanere stadig bør bruge mundbind på indendørs steder, i takt med at Delta-varianten spreder sig.

En gruppe republikanske guvernører og lovgivere har indført et forbud mod mundbind i offentlig transport, og andre republikanere ønsker, at CDC fritager færdigvaccinerede borgere fra mundbindskravet.

I sidste måned understregede enhedschef fra CDC Marty Cetron vigtigheden af at bære mundbind.

»Mundbind er et stærkt værn, og vi bør sikre os, at det er en del af vores arsenal. Sandheden er, at der stadig er en del ikkevaccinerede borgere, der er ekstra sårbare, sagde han.

Omkring 51,4 procent af USA’s samlede befolkning er færdigvaccineret mod coronavirus. Der bor omkring 333 millioner i USA.

ritzau