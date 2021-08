Erdogan: Tyrkiet bliver ikke Europas migrant-opbevaring

Tyrkiet har ingen planer om at blive ’Europas migrant-opbevaringsenhed’ og skulle huse de afghanske flygtninge, der nu forlader Afghanistan med kurs mod andre lande.

Det siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, torsdag.

Han opfordrer europæiske lande til at tage ansvar for flygtninge fra Afghanistan.

Siden den militante bevægelse Taleban tog magten i Afghanistan søndag, har tusindvis af afghanere forsøgt at komme ud af landet.

Det har medført kaotiske tilstande ved grænseovergange og ikke mindst i lufthavnen i Kabul. Her forsøgte desperate afghanere mandag at få plads på de fly, der skulle lette med kurs mod andre lande.

Tusinder er også kommet til Tyrkiet i de seneste uger, hvor Taleban har indtaget by efter by i en lynoffensiv i Afghanistan.

Erdogan sagde efter et regeringsmøde torsdag, at Tyrkiet har indført visse tiltag ved landets grænse til Iran. Det er en vigtig rute for de afghanske flygtninge og migranter, der vil til Tyrkiet eller videre til Europa.

I forvejen huser Tyrkiet over tre millioner syriske flygtninge og et ukendt antal fra andre lande.

EU indgik i 2016 en aftale med Tyrkiet, der i store træk går ud på, at Tyrkiet skal sikre, at flygtninge og migranter ikke sejler til EU-landet Grækenland.

Til gengæld modtager Tyrkiet milliarder fra EU.

Erdogan har flere gange beskyldt EU for ikke at overholde sin del af aftalen og truet med at lade migranter frit tage mod Europa.

Den tyrkiske præsident siger torsdag, at hans regering vil indgå i dialog med en kommende afghansk regering for at drøfte ’vores fælles dagsorden’.

Mange afghanere flygter af frygt for, at Taleban vil genindføre et strengt islamisk styre med sharialov.

Især de afghanere, der har arbejdet for USA’s og Natos styrker, frygter for deres liv under Taliban.

ritzau