Norsk babyevakuering går verden rundt

Der er nogle fotografier fra krigszoner, som aldrig bliver glemt. Har man set billedet af den nøgne 9-årige pige, der flygter skræmt og forbrændt fra napalmbomberne i 1972 under Vietnam-krigen, vil det for altid kunne kaldes frem for ens indre blik.

Om billedet af den norske soldat i hjelm og kamuflageuniform, der sidder i et stort militærfly og vugger en baby i sine arme, vil gå over i historien, er for tidligt at sige. Men det siger noget om, hvor rædselsvækkende forholdene er i Afghanistan, hvor forældre vil gøre alt for i det mindste at få deres børn ud af landet og væk fra den islamistiske Taleban-bevægelse, der har overtaget magten.