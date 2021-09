Analyse: Nu kan de russiske tv-seere ikke holde det politiske teater ud mere

Langt de fleste observatører er enige om, at valget i Rusland reelt er afgjort, allerede inden afstemningen går i gang, og at der også denne gang vil blive snydt med optællingen for at sikre det ønskede resultat. På trods af dette foregiver det politiske teater, at en stor del af Ruslands fremtid de næste fem år afgøres ved valget om to uger.

Størstedelen af de russiske vælgere gennemskuer de faktiske forhold. Medieeksperter beskriver, hvordan seerne fravælger de tv-transmitterede debatter, fordi det simpelthen er for tydeligt, hvad der foregår. En russisk ekspert forklarer i et interview til avisen Komsomolskaja Pravda, at »borgerne er nysgerrige efter at se det, som får ’hjernen til at eksplodere’ nu og her, men alt andet fører til mindre tillid. Herunder også, hvis forskellige konflikter ser kunstige ud – når deltagerne i studiet anstrengt forsøger at skabe en konflikt«. Baggrunden er naturligvis, at iscenesættelsen ikke kan tillade, at styrets rigtige kritikere deltager, og at de rigtigt sprængfarlige emner bliver diskuteret.